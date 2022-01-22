Кагановская и Ангелопол прокомментировали свое второе место на юниорском чемпионате России

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали свое выступление на первенстве России в Саранске.

«Пока еще не поняли, что случилось. В состоянии непонятном. А расстраивать некогда и не зачем, впереди первенство мира и нашей задачей было на него отобраться. Было бы отлично, займи мы первое место, но подвела поддержка. К миру будем исправлять ошибки. Катались сегодня намного увереннее, чем последние два года, но нелепая ошибка выбила из лидеров. На тренировках и всех стартах поддержка получалась. Не могу даже объяснить почему она произошла. Волнения не было, ехали спокойно. Не скажу, что худший прокат в сезоне, это был важный опыт.

Были замечания по костюмам, поэтому решили поменять его. Посмотрим, что будет на ЮЧМ, на юниорские этапы «Гран-при» мы приезжали седьмой парой и все равно их выигрывали. Но сложнее на первенстве России, конкуренция совсем другая. Нельзя даже сравнивать. Не сказал бы, что нас что-то отвлекает, есть фанаты, которые нас поддерживают, делают нам приятно. А мы сконцентрированы на себе и своих тренировках. Мы ехали с мыслями бороться за первое место, боролись и разошлись в сотых балла. Не скажу, что мы проиграли, это всего лишь сотые, а не несколько баллов. Заранее медали на себя не вешали", — сказал Ангелопол.

«Явно не лучший наш прокат, есть над чем работать, так что готовимся к чемпионату мира. Как нас будут оценивать на международном уровне не знаем, не нам решать», — заметила Кагановская.

Отметим, что Кагановская и Ангелопол заняли второе место на этих соревнованиях.