Медведева прокомментировала свои занятия стрип-пластикой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам о своих занятиях стрип-пластикой.

«Мы с Сашей Трусовой станцевали в стиле стрип-пластики? Это очень странно — проводить параллели Сашиных занятий с моими и наоборот. Мы абсолютно не сговаривались. Понятное дело, что у всех фанатов фигурного катания есть желание найти какой-то сговор, план, но его не было. Мы делаем это для себя. Будет ли совместный танец? Честно, да я не знаю. Наверное, нам надо сперва научиться двигаться в этом стиле, как настоящие танцоры», — сказала фигуристка.

Ранее Медведева почти одновременно с Александрой Трусовой выложила танец в этом стиле.