Школу фигурного катания имени Загитовой могут открыть в 2025 году

Школу по фигурному катанию имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани могут открыть в 2025 году.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть, — цитирует ТАСС министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова. — Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим».

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. уже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.