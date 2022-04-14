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Сегодня, 10:08

Авербух рассказал, что его супруга Елизавета не стала брать его фамилию

Лиза Арзамасова отказалась брать фамилию Ильи Авербуха
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Арзамасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский хореограф по фигурному катанию Илья Авербух рассказал, что его супруга Елизавета Арзамасова не стала брать его фамилию после свадьбы.

«На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию Арзамасова-Авербух», — рассказал хореограф в интервью 7дней.ru.

Пара поженилась в декабре 2020-го. В октябре 2021 года у них родился сын Лев.

Источник: https://7days.ru/
Илья Авербух
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