Авербух рассказал, что его супруга Елизавета не стала брать его фамилию

Российский хореограф по фигурному катанию Илья Авербух рассказал, что его супруга Елизавета Арзамасова не стала брать его фамилию после свадьбы.

«На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию Арзамасова-Авербух», — рассказал хореограф в интервью 7дней.ru.

Пара поженилась в декабре 2020-го. В октябре 2021 года у них родился сын Лев.