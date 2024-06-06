Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:40

Загитова планирует попробовать себя в тренерской деятельности

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет попробовать себя в тренерской деятельности после открытия школы ее имени в Казани.

«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — сказала Загитова во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. Кже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

Источник: https://tass.ru/sport/21013961
Алина Загитова
0
Читайте также
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Школу фигурного катания имени Загитовой могут открыть в 2025 году

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости