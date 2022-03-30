«Я до сих пор это расхлебываю». Медведева рассказала о травмах за профессиональную карьеру

Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о травмах, с которыми боролась по ходу карьеры.

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — рассказала Медведева в интервью MAXIM.

Она также отметила, что травмы — это неотъемлемая часть профессиоанльного спорта.

«Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов «Гран-при» взрослых. Основная причина — это травмы», — добавила Медведева.

Напомним, что Медведева взяла две серебряные награды на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году: за одиночное катание и парное соревнование.

Медведева принимала участие в Кубке Первого канала в Саранске. Спортсменка выступала в составе команды «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк. Победу в турнире одержала «Красная машина» Анны Щербаковой.