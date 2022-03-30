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30 марта, 22:10

«Я до сих пор это расхлебываю». Медведева рассказала о травмах за профессиональную карьеру

Евгения Медведева рассказала о самых серьезных травмах за карьеру
Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о травмах, с которыми боролась по ходу карьеры.

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — рассказала Медведева в интервью MAXIM.

Она также отметила, что травмы — это неотъемлемая часть профессиоанльного спорта.

«Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов «Гран-при» взрослых. Основная причина — это травмы», — добавила Медведева.

Напомним, что Медведева взяла две серебряные награды на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году: за одиночное катание и парное соревнование.

Медведева принимала участие в Кубке Первого канала в Саранске. Спортсменка выступала в составе команды «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк. Победу в турнире одержала «Красная машина» Анны Щербаковой.

Источник: https://www.maximonline.ru/guide/katalas-so-slomannymi-rukami-i-nogami-raskhlebyvayu-do-sikh-por-evgeniya-medvedeva-rasskazala-o-travmakh-v-intervyu-maxim-id723840/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Евгения Медведева
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