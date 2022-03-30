Камила Валиева выступит на шоу в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном соревновании Камила Валиева выступит на шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-офис организаторов мероприятия.

Отмечается, что ученица Этери Тутберидзе покажет два номера.

На выступлении 15-летней спортсменки будет основной акцент, отметил режиссер-постановщик шоу Илья Авербух.

Шоу с участием олимпийской чемпионки пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.