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30 марта, 22:06

Камила Валиева выступит на шоу в Санкт-Петербурге

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном соревновании Камила Валиева выступит на шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-офис организаторов мероприятия.

Отмечается, что ученица Этери Тутберидзе покажет два номера.

На выступлении 15-летней спортсменки будет основной акцент, отметил режиссер-постановщик шоу Илья Авербух.

Шоу с участием олимпийской чемпионки пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14233491
Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева
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