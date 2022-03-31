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Сегодня, 08:58

Медведева: «Поняла, что, возможно, особенная, когда на тренировках зрители говорили: «Посмотрите, что девочка делает!»

Фигуристка Медведева рассказала, когда начала понимать свою одаренность
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгения Медведева рассказала о начале своей карьеры в фигурном катании.

«Встала на коньки в три года. Мама у меня до 14 лет каталась, потом из-за травмы закончила. Поэтому особых вариантов у меня и не было. Меня отдали ради здоровья, никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!» — рассказала в интервью журналу Maxim Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Ранее фигуристка рассказала о проблемах из-за травм.

Источник: https://www.maximonline.ru/guide/katalas-so-slomannymi-rukami-i-nogami-raskhlebyvayu-do-sikh-por-evgeniya-medvedeva-rasskazala-o-travmakh-v-intervyu-maxim-id723840/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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