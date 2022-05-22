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Сегодня, 11:15

Медведева рассказала, как ее встречают в разных городах России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева назвала каждый город в России уникальным, вспоминая самые необычные свои выступления.

— Евгения, Оленегорск — это для вас самое необычное место выступления в карьере или было что-то экзотичнее?

— Я была на мастер-классе в Чите, была в Сыктывкаре, много где была в России вообще. Каждый город особенный по-своему. Поэтому обычное или необычное — сравнивать не стоит, каждое место уникальное, везде свой зритель, встречает по-разному, но одинаково тепло.

Евгения Медведева. «Мы живем в шаткой ситуации». Интервью Евгении Медведевой

Фигурное катание
Евгения Медведева
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