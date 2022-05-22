«Мы живем в шаткой ситуации». Интервью Евгении Медведевой

Чемпионка мира — о планах, выступлениях в шоу и отстраненных спортсменках.

Евгения Медведева после напряженного весеннего сезона в шоу, кажется, подустала. Но на вопросы журналистов вместе с Ильей Авербухом и Алексеем Ягудиным прямо в коридоре Ледового дворца в Оленегорске ответила — и эмоций, и баек было достаточно. Например, когда Авербух и Ягудин рассказывали про шоу на пляже в Сингапуре в плюс 30 (как антипод холодному Оленегорску, где на этой неделе был снег), чемпионка мира мечтательно сказала: «Классно, я б тоже так каталась...» А в коридоре, между прочим, оборудовали целых два стола со стульями, и места хватило на десяток региональных журналистов и фотографов — ну и корреспондента «СЭ». Местным, кстати, нравится жить и работать на Севере — потому что «природа и красота».

Спорт и шоу — абсолютно разные вещи

— Евгения, Оленегорск — это для вас самое необычное место выступления в карьере или было что-то экзотичнее?

— Я была на мастер-классе в Чите, была в Сыктывкаре, много где была в России вообще. Каждый город особенный по-своему. Поэтому обычное или необычное — сравнивать не стоит, каждое место уникальное, везде свой зритель, встречает по-разному, но одинаково тепло.

— Какие вы видите различия между спортом и шоу? Где что вам нравится?

— Не будет секретом, если я скажу, что сравнивать спорт и шоу — странно, это абсолютно разные вещи, виды деятельности и подготовка тоже разная. Если спорт — это больше про дисциплину, многочасовые тренировки изо дня в день, то шоу — это больше про то, когда ты пожинаешь плоды собственного мастерства. То есть существует возможность не тренироваться по много часов в день, а просто показывать свою душу и именно то мастерство, которое было наработано в спорте. Просто оно немножечко перевешивает в сторону искусства. То есть это абсолютно разные вещи, спорт — это спорт, от этого никуда не денешься.

Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Это для вас какая-то отдушина? Не волноваться за оценки, а отдаться творчеству.

— Ну, за оценки я никогда особо не переживала, только за баллы (смеется). Нет, волнение есть, конечно, перед выходом на лед, оно просто разное, их сравнивать довольно сложно. Если на чемпионатах мира ты переживаешь по поводу технической составляющей — прыжки, если быть честным, — то в шоу часто думаешь, как бы покрасивее выглядеть на льду, лучше передать образ. Два номера, которые я исполняю здесь, для меня особенны. Как и каждый номер в принципе. Оба в таких красных оттенках — «Кармен», второй катаю под прекрасную Хиблу Герзмаву. Самое главное, я получаю удовольствие от того, что делаю на льду, и надеюсь, что зрители тоже. Это важнейшее, что нужно знать о моих номерах на сегодня.

Я не тот человек, который будет комментировать политику

— Евгения, вы — чемпионка среди наших фигуристов по количеству шоу этой весной...

— Да? А есть такая награда у вас? (Улыбается.)

— Попробуем придумать, заказывайте что вручить. Но это следствие удачной работы менеджеров? Или у вас просто больше сил и желания, чем у других фигуристов?

— Это следствие удачной работы Ильи Авербуха, в частности, который устраивает очень много шоу. И у нас есть возможность ездить по многим городам России. А мое дело — выходить, радовать зрителей и кататься.

— Как думаете, следующий сезон может поспособствовать развитию шоу внутри России? Потому что внешние рынки для нас сейчас закрыты, кажется.

— Скажу так: внутрироссийских шоу всегда было много, и их будет много. И будет еще больше. Я не тот человек, который будет комментировать сейчас внутреннюю и внешнюю политику. Шоу — они всегда были. Например, в прошлом году в Сочи мы откатали больше 45 шоу за лето. Разве это мало?

Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— В Лозанне в свое время вы защищали право российских спортсменов выступать на международных турнирах, и сделали это успешно. Вы — известная фигуристка не только в России, но и во всем мире. Скоро конгресс ISU. Может быть, вы обратитесь, прокомментируете нынешнюю ситуацию?

— Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать.

— Вам кажется несправедливым отстранение российских спортсменов?

— Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем.

— Какие у вас планы на лето, можете раскрыть что-то? Может быть, известно, с кем в паре снова выступите?

— План есть, расписан до осени. Надеюсь, он будет пополняться новыми элементами, событиями, и, надеюсь, положительными. По паре очень хотелось бы, что у нас получится с Сашей Энбертом встать, но это только мои личные желания. Надеюсь, что все будет хорошо. Но позвольте пока не посвящать никого в свое расписание. Мы сейчас живем в шаткой ситуации.