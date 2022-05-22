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Сегодня, 11:00

Медведева высказала свое отношение к внутренней и внешней политике

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Евгения Медведева в ответ на вопрос «СЭ» спрогнозировала сохранение рынка российских шоу в фигурном катании, но не стала затрагивать вопросы политики.

— Как думаете, следующий сезон может поспособствовать развитию шоу внутри России? Потому что внешние рынки для нас сейчас закрыты, кажется.

— Скажу так: внутрироссийских шоу всегда было много и их будет много. И будет еще больше. Я не тот человек, который будет комментировать сейчас внутреннюю и внешнюю политику. Шоу — они всегда были. Например, в прошлом году в Сочи мы откатали больше 45 шоу за лето. Разве это мало?

Ранее Медведева отказалась комментировать отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Евгения Медведева. «Мы живем в шаткой ситуации». Интервью Евгении Медведевой

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