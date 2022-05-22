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Сегодня, 21:03

Авербух поставил произвольную программу Мозалеву

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский хореограф Илья Авербух рассказал «СЭ», что поставил произвольную программу на следующий сезон участнику Олимпиады в Пекине Андрею Мозалеву.

— У меня в этом году серьезная работа с Питером. Огромное спасибо Алексею Николаевичу Мишину, доверил работать с Лизой Туктамышевой, Мишей Колядой, Женей Семененко. Там я ставил также произвольную программу Андрею Мозалеву вместе с Еленой Масленниковой. Питерский десант такой получается. (смеется) Ставил я еще грузинской паре Метелкина/Паркман. В этом году пока весь список, но думаю, будут еще. Помимо этого мы ставим много программ внутри своей группы, у нас есть теперь свои сильные юниорские пары в танцах. Ребята все ушли готовыми.

19-летний Мозалев — действующий бронзовый призер чемпионата России, в 2020 году он стал чемпионом мира среди юниоров, с тех пор россияне в чемпионатах мира в этой возрастной группы не участвовали.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Илья Авербух
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