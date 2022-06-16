Трусова рассказала, как начала заниматься стрип-пластикой

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему решила начать заниматься стрип-пластикой.

«Я всегда хотела попробовать frame up strip — это разновидность стрипа, — приводит слова Трусовой Sport24. — Смотрела новые «Новые танцы» и там была команда Agny. Ребята мне очень нравились, болела за них. Жалко, что проиграли.

Однажды я смотрела их на массаже. Выходит команда, объявляют ее создательницу Настю Юрасову, а массажистка говорит: «Я ее знаю, я с ней была знакома». Они были вместе в каких-то лагерях. Я попросила спросить, может ли она со мной позаниматься. Она нашла телефон, спросила и оказалось, что Настя вообще создала этот стиль. Индивидуальные занятия она не дает, но со мной позаниматься в виде исключения согласилась.

На протяжении месяца два-три раза в неделю я занималась, а потом выложила это видео. Но она говорит, что это еще не совсем хореография, а набор базовых элементов, которые мы наложили на музыку. В отпуске не занималась, а теперь продолжу».

Frame Up Strip — это более усложненное, экспериментальное направление, в котором используются элементы контемпа, акробатики, а также хип-хопа.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.