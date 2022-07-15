Россияне смогут посетить перенесенный из России в Финляндию этап «Гран-при» по фигурному катанию

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела рассказала, что россияне смогут посетить перенесенный из России в Финляндию этап «Гран-при». Турнир пройдет в Эспоо с 25 по 27 ноября.

«У нас нет никаких ограничений для зрителей, которые хотят посетить наши соревнования, если они находятся в Финляндии. Сейчас наши границы открыты, ковидных ограничений на въезд нет», — цитирует Мякелу ТАСС.

Россию лишили права принять соревнования из-за ситуации на Украине. Этап «Гран-при» не пройдет в России впервые с 1996 года.