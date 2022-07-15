Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:28

Россияне смогут посетить перенесенный из России в Финляндию этап «Гран-при» по фигурному катанию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела рассказала, что россияне смогут посетить перенесенный из России в Финляндию этап «Гран-при». Турнир пройдет в Эспоо с 25 по 27 ноября.

«У нас нет никаких ограничений для зрителей, которые хотят посетить наши соревнования, если они находятся в Финляндии. Сейчас наши границы открыты, ковидных ограничений на въезд нет», — цитирует Мякелу ТАСС.

Россию лишили права принять соревнования из-за ситуации на Украине. Этап «Гран-при» не пройдет в России впервые с 1996 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15223567
Фигурное катание
1
0
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе. Ее встретили с цветами
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости