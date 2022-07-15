Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе. Ее встретили с цветами
Заслуженный тренер СССР Татьяны Тарасовой побывала на тренировке Этери Тутберидзе, сообщает Telegram-канал Первого канала. Занятия проходили в Новогорске.
«Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли», — сказала Софья Акатьева, даря цветы Тарасовой.
«Огромное спасибо. Спасибо, дети», — ответила заслуженный тренер СССР.
Фигуристы встретили Тарасову с букетом цветов, после чего она наблюдала за тренировкой у бортика и общалась с Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.
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