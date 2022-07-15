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Сегодня, 08:40

Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе. Ее встретили с цветами

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяны Тарасовой побывала на тренировке Этери Тутберидзе, сообщает Telegram-канал Первого канала. Занятия проходили в Новогорске.

«Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли», — сказала Софья Акатьева, даря цветы Тарасовой.

«Огромное спасибо. Спасибо, дети», — ответила заслуженный тренер СССР.

Фигуристы встретили Тарасову с букетом цветов, после чего она наблюдала за тренировкой у бортика и общалась с Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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