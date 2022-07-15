Тарасова рассказала, что тренировка фигуристов Тутберидзе оставила приятное впечатление

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу тренировки группы фигуристов Этери Тутберидзе. 14 июля Тарасова посетила занятие российских спортсменов в Новогорске.

«Я видела в основном юниоров, была у Этери, она очень рада, что я пришла на лед. Позитивно все — катался один грузин очень красивый [Ника Егадзе], были и мальчики, и девочки, все прыгают [каскады] три-три. Тренировка не останавливается, если ты упал. Выехал — и идешь на следующий прыжок, не видела там стоящих раздумывающих детей, все очень хотят и делают все профессионально», — цитирует Тарасову ТАСС.

Тренер также сообщила, что поездка оставила приятные впечатления. И рассказала о букете цветов, который ей подарили фигуристы.