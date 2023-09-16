Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:37

Костомаров: «Когда стоишь на пьедестале, то у тебя такой восторг, а потом сразу огромное опустошение»

Костомаров рассказал об эмоциях, которые испытывает спортсмен после победы на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион 2006 года, российский фигурист Роман Костомаров рассказал об эмоциях, которые испытывает спортсмен после победы на Олимпиаде.

«Когда стоишь на пьедестале, то у тебя такой восторг идет, по всему телу мурашки. Вот она награда за годы, за проделанную работу… Такой кайф, такая эйфория, а потом сразу огромное опустошение… Ты выжат как лимон, опустошение физическое и моральное. Честно, даже слез уже не было, ты просто пустой. Вроде бы счастлив, но ни руки, ни ноги не поднимаются.

Фактически сразу после победы мы полетели в Швейцарию и начались гастроли. В олимпийской деревне немного отметили, у кого что было. Но там даже и не продается ничего из алкоголя. А вообще, как-то у меня был момент связанный с выпивкой. Сразу после того как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге поспал в коридоре и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все…

Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. Получил потом по заслугам. В целом, по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена любила меня, как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять, так гулять, задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров — о первом браке: «Я был погружен в тренировочный процесс, а Юлие было скучно»
Новости
RSS RSS
Все новости