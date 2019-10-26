Рика Кихира: «В некоторых частях программы я нервничала и не очень хорошо делала вращения»

Японская фигуристка Рика Кихира, которая стала первой по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде, прокомментировала свое выступление. Она набрала 81,35 балла.

— Исполнение тройного акселя и тройного риттбергера было хорошим, как и на тренировке, — приводит официальный сайт ISU слова Кихиры. — Но в некоторых частях программы я нервничала и не очень хорошо делала вращения. На тренировке перед произвольной программой хочу сосредоточиться на прыжках и вращениях. Нужно сохранить позитивный настрой.