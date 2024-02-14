Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

14 февраля, 15:34

Разбившая лицо фигуристка Швецова находится в нормальном состоянии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Швецова.

15-летняя вологодская фигуристка Анна Швецова получила медицинскую помощь после жесткого падения на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Судя по видео, первые полминуты тренеры звали медперсонал, но никто не откликнулся.

— Медицинская помощь была оказана своевременно и профессионально, — сказала «СЭ» тренер Наталья Заседателева, которая работает в школе Анны Швецовой.

По информации «СЭ», фигуристка уже приступила к тренировкам. Врач на арене во время соревнований, как рассказал источник, был, но не рядом с бортиком.

Швецова — чемпионка Вологодской области. В протоколе соревнований она показана как снявшаяся спортсменка — так как не сумела завершить произвольную программу.

Фигурное катание
1
0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Швецова завершила прокат после жуткого падения. Видео

Фигуристка Швецова приступила к тренировкам после удара головой об лед
Новости
RSS RSS
Все новости