Разбившая лицо фигуристка Швецова находится в нормальном состоянии

15-летняя вологодская фигуристка Анна Швецова получила медицинскую помощь после жесткого падения на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Судя по видео, первые полминуты тренеры звали медперсонал, но никто не откликнулся.

— Медицинская помощь была оказана своевременно и профессионально, — сказала «СЭ» тренер Наталья Заседателева, которая работает в школе Анны Швецовой.

По информации «СЭ», фигуристка уже приступила к тренировкам. Врач на арене во время соревнований, как рассказал источник, был, но не рядом с бортиком.

Швецова — чемпионка Вологодской области. В протоколе соревнований она показана как снявшаяся спортсменка — так как не сумела завершить произвольную программу.