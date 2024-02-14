Фигуристка Швецова завершила прокат после жуткого падения. Видео

15-летняя российская фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова в Кирове.

Швецова упала с тройного флипа, ударилась головой об лед и в течение нескольких секунд не могла встать. Музыку прервали, судьи позвали врачей. В итоге Швецова встала и сумела самостоятельно покинуть лед.

В декабре 2023 года Швецова стала лучшей фигуристкой Вологодской области, выиграв первенство региона.