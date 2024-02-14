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14 февраля, 15:39

Фигуристка Швецова приступила к тренировкам после удара головой об лед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Анна Швецова начала тренироваться после тяжелого падения на льду, заявила вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Вологды Любовь Кубасова.

«Ничего страшного не произошло. Дети падают с прыжков постоянно. Была ошибка при выполнении, она упала и рассекла кончик брови. Во время соревнований дежурила бригада скорой помощи, они оказали своевременную помощь. Вчера девочка уже вышла на тренировку», — цитирует Кубасову РИА «Новости».

15-летняя фигуристка упала с тройного флипа на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова в Кирове. Шевцова ударилась головой об лед и несколько секунд не могла подняться, после чего ей понадобилась помощь врачей.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
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