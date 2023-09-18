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Сегодня, 17:15

Радионова о Валиевой в новом сезоне: «Камила — женственная, взрослая и свободная. Сама кайфует и передает это зрителю»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала «СЭ» контрольные прокаты сборной России среди одиночниц.

— Какая программа с контрольных прокатов больше всего запомнилась?

— Из девушек — Аделия Петросян. Видно, что она в хорошей форме. У нее две контрастные программы, в короткой вообще Майкл Джексон. Она в них разная. Очень люблю, когда фигуристы катают абсолютно разные образы. Аделия — яркая, артистичная, в ней есть изюминка, которая ее выделяет среди всех, есть энергетика, которая завораживает зрителя. Хочется смотреть на ее катание, не отрывая глаз. Прекрасный прыжковый набор.

В принципе, все программы были очень креативные, разнообразные. Хочется еще выделить короткую программу Камилы Валиевой. Красное платье, образ довольно нетипичный для Камилы, но она в нем такая женственная, взрослая и свободная. Она сама кайфует от короткой и это же передает зрителю.

— Софья Акатьева по медицинским показаниям снялась с произвольной программы. Думаете, сумеет восстановиться к официальным стартам?

— Очень на это надеюсь. Она очень классная спортсменка. Софья мне чем-то напоминает Анну Щербакову, которая тоже такая стабильная, с четкими и ровными линиями. Хочется, чтобы она поскорее вернулась к выступлениям и увидеть ее произвольную программу.

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»). Произвольная программа 17-летней спортсменки поставлена на музыку из фильма «Черная пантера».

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. Косторная произвела фурор, Валиева рассказала о проблемах со здоровьем. Итоги контрольных прокатов

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елена Радионова
Камила Валиева
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