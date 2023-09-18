Радионова о возвращении пары Степанова/Букин: «Уверена, Жулин сможет открыть их с другой стороны»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала «СЭ» выступление Александры Степановой и Ивана Букина на контрольных прокатах сборной России.

— Некоторые начали говорить, что после перехода пары Степанова/Букин к Александру Жулину начали видеть в них отголоски образов Синициной с Кацалаповым. Вам так не показалось?

— Я очень рада, что они вернулись. Хочу отметить, что у Саши очень классные костюмы что в ритм-танце, что в произвольном, — сказала Радионова «СЭ». — Молодцы, что смогли вернуться. Мне не показалось, что они были похожи на Вику с Никитой. Понятно, если брать лирическую тему, то все тут будут похожи. Но у них пара такого уровня, супериндивидуальные. Да, может быть, где-то видна рука хореографа, такое бывает. Но мне кажется, они другие. Александр Жулин — очень опытный тренер. Уверена, он сможет открыть их с другой стороны.

Для дуэта Степанова/Букин выступление на контрольных прокатах сборной России стало первым после полуторагодичного перерыва — Степанова уходила в декрет. В межсезонье спортсмены приняли участие в шоу Ильи Авербуха.