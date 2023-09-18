Кремль не следит за ситуацией вокруг программы фигуриста Гуменника под Rammstein

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с российским фигуристом Петром Гуменником, который не выступил на контрольных прокатах сборной России с новой короткой программой под песню группы Rammstein якобы потому, что в ней используется «непатриотичная музыка».

«Нет. Не следим», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, следит ли Кремль за ситуацией со спортсменом.

В субботу, 16 сентября Гуменник выступил на контрольных прокатах сборной России с прошлогодней короткой программой. После этого спортсмен заявил, что был вынужден отказаться от выступления под музыку Rammstein по «не зависящим от него обстоятельствам».

Тренер спортсмена Вероника Дайнеко объяснила, что на программу Гуменника поступила жалоба от общественного деятеля, который выразил недовольство решением россиянина выступать под музыку немецкой группы.