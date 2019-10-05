Произвольная программа Загитовой «Клеопатра» в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая победительницей турнира Japan Open в составе команды Европы, представила в Японии свою новую произвольную программу «Клеопатра».

Ранее фигуристка исполняла ее только на контрольных прокатах в Москве, катаясь в тренировочном костюме. За «Клеопатру» Загитова получила в Японии 154,41 балла, из которых 80,08 балла — за технику и 74,33 — за компоненты. По сумме баллов ее смогла обойти только одногруппница Александра Трусова, исполнившая четыре четверных прыжка и получившая 160,53 балла, из которых 97,51 были за технику и 63,02 — за компоненты.