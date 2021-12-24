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«Про место и баллы нет комментариев». Морозов и Багин расстроены оценками на чемпионате России

Фигуристы Морозов и Багин расстроены оценками на чемпионате России
14:44

Российская танцевальная пара Аннабель Морозов и Андрей Багин прокомментировали свое выступление в произвольном танце на чемпионате России.

Багин: Это был один из наших лучших произвольных танцев. Но я не в таком восторге, как от ритм-танца. Не максимум, но прокат хороший.

Морозов: Мы хорошо откатались, это наш лучший прокат за сезон. Горжусь Андреем. Всем сейчас нелегко. А про место и баллы у меня нет комментариев.

Фигуристы получили 117,63 балла за произвольный танец.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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