«Про место и баллы нет комментариев». Морозов и Багин расстроены оценками на чемпионате России
Фигуристы Морозов и Багин расстроены оценками на чемпионате России
14:44
Российская танцевальная пара Аннабель Морозов и Андрей Багин прокомментировали свое выступление в произвольном танце на чемпионате России.
Багин: Это был один из наших лучших произвольных танцев. Но я не в таком восторге, как от ритм-танца. Не максимум, но прокат хороший.
Морозов: Мы хорошо откатались, это наш лучший прокат за сезон. Горжусь Андреем. Всем сейчас нелегко. А про место и баллы у меня нет комментариев.
Фигуристы получили 117,63 балла за произвольный танец.
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