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Ханю выиграл короткую программу на чемпионате Японии

15:27
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Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате Японии по фигурному катанию. Двукратный олимпийский чемпион за свой прокат набрал 111,31 балла, что всего на 0,51 балла меньше его же собственного мирового рекорда.

Вторым стал Шома Уно (101,88), замкнул тройку Юму Кагияму (95,15).

Напомним, что 27-летний Ханю из-за травмы лодыжки не выступал около восьми месяцев. Ему пришлось пропустить этапы «Гран-при» в Японии и России.

На тренировке перед началом чемпионата Японии Ханю выполнил четверной аксель, который он хочет добавить в произвольную программу.

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Роман Шишов все материалы автора
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