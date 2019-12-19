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«После первого сорванного элемента программы уже нет». Авербух — о нюансах постановки короткой программы Медведевой

09:17
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Первый канал на своем официальном Youtube-канале выпустил видео о постановке Ильей Авербухом короткой программы Евгении Медведевой под композицию группы Muse «Exogenis».

— Если говорить о женском одиночном катании, любая программа зависит от исполнения прыжков, — отметил Авербух. — И здесь какой бы ты ни был хореограф, все все равно закончится на первом сорванном каскаде. После первого сорванного элемента программы уже нет.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.

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