Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:49

Победители чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию получат по 200 тысяч рублей

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победители чемпионата Санкт-Петербурга в одиночном фигурном катании получат по 200 тысяч рублей.

«Одиночники за победу получат 200 тысяч рублей, за серебряные медали — 150 тысяч, за бронзу — 100 тысяч. В парном катании и танцах фигуристы заработают за победу 300 тысяч, за серебро — 200 тысяч, за бронзу 150 тысяч», — сообщили ТАСС организаторы турнира.

Чемпионата Санкт-Петербурга стартовал в субботу, 27 января, на льду Академии фигурного катания. Турнир завершится 28 января.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
1
Читайте также
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Лутфуллин — о ситуации с котом Твиксом: «Дикая ситуация. Но виноваты и проводник, и хозяин»

Игнатов — о падении фигуристки Симоновой: «Она хорошо «прилегла». Я тоже сегодня летел интересно»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости