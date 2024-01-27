Победители чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию получат по 200 тысяч рублей

Победители чемпионата Санкт-Петербурга в одиночном фигурном катании получат по 200 тысяч рублей.

«Одиночники за победу получат 200 тысяч рублей, за серебряные медали — 150 тысяч, за бронзу — 100 тысяч. В парном катании и танцах фигуристы заработают за победу 300 тысяч, за серебро — 200 тысяч, за бронзу 150 тысяч», — сообщили ТАСС организаторы турнира.

Чемпионата Санкт-Петербурга стартовал в субботу, 27 января, на льду Академии фигурного катания. Турнир завершится 28 января.