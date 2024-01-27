Российский фигурист Макар Игнатов упал с четверного тулупа во время короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга, но продолжил выступление. После проката он прокомментировал падение и внимание СМИ к истории с Марией Симоновой, которая пережила сотрясение мозга на недавнем турнире в Москве.

— Чувствую себя отлично. Не знаю, как со стороны выглядело падение, но летел интересно. На адреналине ничего не чувствую, может, завтра будут последствия. Падение Марии Симоновой? Она, конечно... хорошо прилегла. Здоровья ей и скорейшего восстановления! Нужно ли продолжать кататься после падений? Лично я скорее разозлился на себя. Просто бесят такие ошибки, — сказал Игнатов.

В среду, 24 января, 14-летнюю Марию Симонову госпитализировали после падения в турнире в Москве. Девушка, выступавшая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед. Несмотря на падение, Симонова продолжила выступление, после чего ее увели под руки.

Врачи диагностировали фигуристке сотрясение мозга.