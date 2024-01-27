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Сегодня, 16:35

Фигурист Лутфуллин — о ситуации с котом Твиксом: «Дикая ситуация. Но виноваты и проводник, и хозяин»

Лутфуллин высказался о судьбе кота Твикса
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глеб Лутфуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Глеб Лутфуллин, победитель финала Гран-при России ответил на вопрос «СЭ» о судьбе кота Твикса. Кота выбросила из поезда проводница в Кировской области, он замерз насмерть в -30.

— Я в детстве не понимал смысл домашних животных. То есть я не был агрессором, гладил их, конечно, но не понимал. До того момента, как не появилась девушка, которая любительница всех животных мира. Она сказала — нужно заводить. Теперь я даже на хомячка смотрю: «Бедный, как ему в клетке!» Многие СМИ преподнесли ситуацию так, что проводница взяла, вышвырнула на ходу. Но есть разные видео. Это дикая ситуация, но думаю, виноваты обе стороны — и проводник, и хозяин кота. Но я бы так выбросить на мороз лично не смог. Я бы наоборот, взял к себе, вместе бы катались в поезде, — сказал Лутфуллин.

Глеб Лутфуллин
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