Плющенко заявил о готовности тренировать украинскую фигуристку Шаботову

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на отстранение от сборной украинской фигуристки Анастасии Шаботовой, которая поставила лайк под одним из постов Плющенко в соцсетях о ситуации на Украине.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя.

А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», — сказал Плющенко Metaratings.ru.

Шаботова родилась и начинала спортивную карьеру в Москве. Решение о смене спортивного гражданства фигуристка приняла после другого скандала в социальных сетях, в ходе которого Шаботова в открытую заявила о том, что для стабильных выступлений спортсменам необходимо применять допинг, обвинив в этом в том числе воспитанниц Этери Тутберидзе.