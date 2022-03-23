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Сегодня, 20:38

Фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины, сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках Даниль Амирханов.

Ранее Шаботова поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу ситуации на Украине.

Шаботова — бывшая россиянка, она перешла в сборную Украины в 2019 году.

16-летняя спортсменка должна была принять участие в стартовавшем 23 марта чемпионате мира по фигурному катанию. Ее имя числилось в списках участников.

Фигурное катание
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