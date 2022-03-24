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Матыцин — о шоу Плющенко в ДНР: «Мы будем готовы оказать поддержку»

Министерство спорта РФ готово поддержать инициативу Плющенко выступить с шоу в ДНР
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» отреагировал на инициативу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу в ДНР.

«Помощь в организации? Об инициативе Евгения мне известно так же, как и вам — из информационных источников. Конечно, с уважением относимся к этой инициативе. Ответ готовы будем дать, как только с его стороны будет понимание проекта и детали. Вне всякого сомнения — мы будем готовы оказать поддержку», — сказал Матыцин «СЭ».

Ранее, 18 марта Плющенко заявил, что хочет провести выступление в ДНР.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Олег Матыцин
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