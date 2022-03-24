Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» отреагировал на инициативу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу в ДНР.

«Помощь в организации? Об инициативе Евгения мне известно так же, как и вам — из информационных источников. Конечно, с уважением относимся к этой инициативе. Ответ готовы будем дать, как только с его стороны будет понимание проекта и детали. Вне всякого сомнения — мы будем готовы оказать поддержку», — сказал Матыцин «СЭ».

Ранее, 18 марта Плющенко заявил, что хочет провести выступление в ДНР.