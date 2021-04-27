Плющенко с сыном проведет мастер-класс на Мальдивах
16:50
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) проведет мастер-класс на Мальдивах.
В афише мероприятия 8-летний Плющенко зовется «ледовым вундеркиндом», а его отец — «самым титулованным фигуристом Планеты».
Мастер-классы смогут посетить все желающие. Мероприятие состоится 28 апреля.
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