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Плющенко с сыном проведет мастер-класс на Мальдивах

16:50
Афиша мастер-класса. Фото Instagram
Афиша мастер-класса. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) проведет мастер-класс на Мальдивах.

В афише мероприятия 8-летний Плющенко зовется «ледовым вундеркиндом», а его отец — «самым титулованным фигуристом Планеты».

Мастер-классы смогут посетить все желающие. Мероприятие состоится 28 апреля.

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