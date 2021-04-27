Нина Мозер: «Я не приглашала Бойкову и Козловского. Зачем?»

Заслуженный тренер России Нина Мозер в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского о возможном расставании с группой Тамары Москвиной. Вчера в эфире Instagram чемпионы Европы рассказали о «слухах в мире фигурного катания» об их переходе к Мозер.

— Нина Михайловна, вчера Александра Бойкова и Дмитрий Козловский комментировали некие слухи о переходе к вам. А вы в курсе таких слухов?

— Я их не слышала, мне вообще это не интересно. Вчера мне тоже прислали такую информацию, что они что-то комментируют.

— Но вы их не приглашали?

— Что вы, не приглашала, конечно, зачем? У нас в последнее время в фигурном катании стало чересчур много непонятной публичности, все это стало напоминать... Хочется нехорошее слово сказать, но не буду. Каждый считает, что его чих должен быть озвучен. Без понятия, кто это раздувает. У меня есть спортсмены, с которыми я работала, работаю и буду работать. Это чужая работа, которая должна продолжаться в руках у того специалиста, с которым они проходили подготовку. Даже неприлично такие вещи обсуждать. Не в курсе, не знаю и знать не хочу. Никогда эта тема не обсуждалась.

— Помимо основной темы ребята невзначай упомянули про некое открытие вашего катка в июле. Детали можете раскрыть?

— Пока не буду. Я действительно занимаюсь оргвопросами, но не понимаю, почему все это выплывает. Хотя в данном случае есть причины.

(Дмитрий Кузнецов)