Алена Косторная завела аккаунт в TikTok
16:26
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная завела аккаунт в TikTok. Об этом спортсменка сообщила в сториз Instagram. На данный момент в ее профиле четыре коротких клипа.
В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.
В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.
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