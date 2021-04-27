Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная завела аккаунт в TikTok. Об этом спортсменка сообщила в сториз Instagram. На данный момент в ее профиле четыре коротких клипа.

В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.

В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.