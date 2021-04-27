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Алена Косторная завела аккаунт в TikTok

16:26
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная завела аккаунт в TikTok. Об этом спортсменка сообщила в сториз Instagram. На данный момент в ее профиле четыре коротких клипа.

@your.little.devil3

После 10 переката программы##фигуристки ##вгармонииссобой ##спортмояжизнь ##шоуТашкент

? оригинальный звук — Татьяна Сергиенко
@your.little.devil3

Немного crazy frog ##танцы ##фигурноекатание ##дома ##лягуха?

? sonido original — Vicente Almela?

В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.

В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.tiktok.com/@your.little.devil3

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