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Плющенко рассказал о тренировках Косторной после коронавируса

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как проходят тренировки Алены Косторной после коронавируса.

«Алена тренируется, продолжает подготовку, но не в полноценном режиме, без прыжков. Валерия (Шульская) пока не тренируется, она болеет. Вирус зацепил ее тяжелее», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученицы 38-летнего специалиста Алена Косторная и Валерия Шульская пропустят чемпионат России по фигурному катанию, так как не успели восстановиться после коронавируса. Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201225/kostornaya-1590860183.html

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