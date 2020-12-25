Плющенко рассказал о тренировках Косторной после коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как проходят тренировки Алены Косторной после коронавируса.

«Алена тренируется, продолжает подготовку, но не в полноценном режиме, без прыжков. Валерия (Шульская) пока не тренируется, она болеет. Вирус зацепил ее тяжелее», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученицы 38-летнего специалиста Алена Косторная и Валерия Шульская пропустят чемпионат России по фигурному катанию, так как не успели восстановиться после коронавируса. Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.