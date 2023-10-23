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Сегодня, 12:32

Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук обсуждают сотрудничество

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Наталья Линичук, которая ранее вернулась из США, планируют сотрудничество, сообщили РИА «Новости» несколько источников.

По данным источника, тренер возглавит танцевальное отделение в академии Плющенко. Она может приступить к работе с ноября. Сейчас стороны обсуждают детали сотрудничества.

В начале года 67-летняя Линичук вернулась в Россию из США для продолжения тренерской деятельности.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231023/plyuschenko_linichuk-1904628163.html
Евгений Плющенко
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