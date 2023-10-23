Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук обсуждают сотрудничество

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Наталья Линичук, которая ранее вернулась из США, планируют сотрудничество, сообщили РИА «Новости» несколько источников.

По данным источника, тренер возглавит танцевальное отделение в академии Плющенко. Она может приступить к работе с ноября. Сейчас стороны обсуждают детали сотрудничества.