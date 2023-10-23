Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:12

Тарасова оценила возможное сотрудничество Плющенко с Линичук

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера по таннцам на льду. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера по танцам на льду Натальи Линичук.

«Это нормально, у Плющенко же школа. А в школе не могут же быть только одни одиночники. Если теперь будут и танцоры, то это очень хорошо. Получится ли сотрудничество (с Линичук)? У профессиональных людей все должно получиться. Они же для этого и сходятся — чтобы у них получилось», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Сегодня, 23 октября, стало известно, что Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук обсуждают сотрудничество.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231023/tarasova-1904631988.html
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Командир роты ВСУ призвал к полномасштабной мобилизации населения
В МИДе прокомментировали призыв НАТО к подготовке к конфликту с РФ в Арктике
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук обсуждают сотрудничество
Новости
RSS RSS
Все новости