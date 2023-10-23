Тарасова оценила возможное сотрудничество Плющенко с Линичук

Сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера по таннцам на льду. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера по танцам на льду Натальи Линичук.

«Это нормально, у Плющенко же школа. А в школе не могут же быть только одни одиночники. Если теперь будут и танцоры, то это очень хорошо. Получится ли сотрудничество (с Линичук)? У профессиональных людей все должно получиться. Они же для этого и сходятся — чтобы у них получилось», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Сегодня, 23 октября, стало известно, что Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук обсуждают сотрудничество.