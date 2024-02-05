Sport24: Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске, сообщает Sport24.

По информации источника, во время посадки воздушное судно резко свернуло в гору снега. В данный момент спецтехника расчищает снежную дорогу, чтобы пассажиры могли покинуть самолет.

На борту находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала.

Отмечается, что специалисты прилетели в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартует 6 февраля.