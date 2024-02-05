Тарасова заявила об отсутствии пострадавших в инциденте с самолетом, выкатившимся со взлетной полосы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» подробности инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.

«Ничего, мы еще в самолете, тут вот Леша Тихонов, Света Соколовская, мои помощники. Все ли в порядке? Было не в порядке. Мы с полосы съехали вправо. Это уже во всех газетах написали! Сидим, ждем, когда нас спустят. Тридцать минут сидели», — сказала Тарасова «СЭ».

На борту находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

Специалисты прилетели в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартует 6 февраля.