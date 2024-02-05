Чемпионат России среди юниоров: где смотреть прокаты фигуристов

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске. Фигуристы будут соревноваться в категории кандидатов в мастера спорта в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Полный список участников юниорского чемпионата России можно посмотреть в материале на сайте «СЭ».

Следить за выступлениями фигуристов в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на официальном сайте Первого канале.

Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачева, среди юношей — Арсений Федотов, среди танцевальных дуэтов — Анна Щербакова и Егор Гончаров, среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.

Чемпионат России среди юниоров: даты и расписание соревнований