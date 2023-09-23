«Меня поджигают будто спичку, я исчезаю». Костомаров рассказал о кошмарных снах во время госпитализации

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, какие сны ему снились во время пребывания в коме после госпитализации из-за пневмонии. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании попал в больницу в Коммунарке 10 января.

«Меня начали подключать к аппарату. Насколько я знаю, я задыхался все равно. Меня подключили к ИКМО. И тогда меня доставили в Коммунарку. Тоннеля не видел, были странные сны, когда я глубоко под водой, когда ты не можешь найти выход, чтобы вдохнуть. Самый ужасный сон — я стою один на даче, смотрю на себя со стороны, и кто-то меня снимает. Я в шапке... И тут меня поджигают будто спичку. И шапка падает на ботинки, я исчезаю. До мурашек. И секунд через 30 происходит обратное — и вот я уже стою. Я потом убеждал Оксану, что у меня есть на телефоне видео этого сна. Видимо, я был конкретно близко к смерти и потом вылез. Дважды во сне меня награждал [глава Чечни, герой России Рамзан] Кадыров, вешал бронежилет и давал автомат, значок Героя России», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.