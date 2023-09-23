«Дальше ничего не помню». Костомаров впервые рассказал о своей госпитализации

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что предшествовало его тяжелой болезни в начале года. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании был госпитализирован с пневмонией 10 января.

«Предновогодние дни — Оксана {Домнина, жена фигурста] заболела еще 30 декабря, у нее была температура 39,5. Она поняла, что будет трудно выступать. Я был в порядке. Мы начали выступать. Я катаюсь с ней, есть легкий контакт на катке. Вполне вероятно, что я заразился, подцепил вирус. Болело еще плечо, старая травма, но она обострилась. Приходилось делать уколы. Плюс я начал подкашливать. Температура? Я никогда ее не измерял. Само пройдет, всегда так было. Был доктор на катке, я приходил просто за обезболивающими для плеча. Кроме кашля симптомов не было», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Бывший спортсмен также вспомнил о бане и купании в проруби перед госпитализацией.

«8 января мы решили с другом Ваней Скобревым поехать в баню, для здоровья. Вполне вероятно, что накопление моей болезни ослабило иммунитет. Тебе же он не говорит — не надо тебе в прорубь. Думал, пропарюсь хорошенько, хожу 100 раз в году. Я попарился, залез в прорубь, и так несколько раз. Когда поехал обратно в такси, кашель был как из трубы. Наверное, это было воспаление легких. Я ехал 40 минут до дома и кашлял без остановки. Потом была боль в боку, сводит мышцы. Тут я понял, что уже подозрительно, такой боли у меня не было», — заметил Костомаров.

Он также рассказал, что после этого чувствовал ужасную боль.

«Подумали — давай скорую вызовем. Они меня послушали, сделали мазки на ковид. Сказали — надо ехать в больницу сделать процедуры. Я ответил — поехали. Меня привозят, забирают телефон. Я помню палату, где много человек лежит. Кто-то переломанный, кто-то кашляет. Я просился в туалет, за мной приезжали в коляске. Дальше я ничего не помню», — добавил Костомаров.

Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония» в начале года. Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом олимпийский чемпион начал учиться передвигаться на протезах.