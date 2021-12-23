Олимпийский чемпион Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнил несколько четверных акселей на тренировке перед началом чемпионата Японии. На соревнованиях прыжок может быть оценен как недокрученный.

Фигурист заявил кваксель в произвольной программе. Ханю уже несколько лет тренирует этот элемент, но ни Юдзуру, ни какой-либо другой спортсмен еще не исполняли его чисто в рамках соревнований.

Россиянин Артур Дмитриев, планирующий выступать за сборную США, заходил на четверной аксель в рамках этапа «Гран-при» России в 2018 году. Исполнение прыжка закончилось падением, а сам элемент был понижен в базовой стоимости.