Олимпийский чемпион Ханю исполнил четверной аксель на тренировке
10:24
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнил несколько четверных акселей на тренировке перед началом чемпионата Японии. На соревнованиях прыжок может быть оценен как недокрученный.
Фигурист заявил кваксель в произвольной программе. Ханю уже несколько лет тренирует этот элемент, но ни Юдзуру, ни какой-либо другой спортсмен еще не исполняли его чисто в рамках соревнований.
ХИ ИС ИНСЕЙН pic.twitter.com/3P2PyYgiui— moskoy_нафик_премиум (@_shtorrrka) December 23, 2021
Россиянин Артур Дмитриев, планирующий выступать за сборную США, заходил на четверной аксель в рамках этапа «Гран-при» России в 2018 году. Исполнение прыжка закончилось падением, а сам элемент был понижен в базовой стоимости.
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