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Олимпийский чемпион Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

10:24
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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнил несколько четверных акселей на тренировке перед началом чемпионата Японии. На соревнованиях прыжок может быть оценен как недокрученный.

Фигурист заявил кваксель в произвольной программе. Ханю уже несколько лет тренирует этот элемент, но ни Юдзуру, ни какой-либо другой спортсмен еще не исполняли его чисто в рамках соревнований.

Россиянин Артур Дмитриев, планирующий выступать за сборную США, заходил на четверной аксель в рамках этапа «Гран-при» России в 2018 году. Исполнение прыжка закончилось падением, а сам элемент был понижен в базовой стоимости.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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