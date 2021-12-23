Хореограф Железняков рассказал о ссоре с Тутберидзе

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и рассказал о знакомстве и ссоре с известным тренером.

— Вас Этери Тутберидзе подстегивает?

— Она меня подстегивала вначале, учила, толкала, это правильно, нужно было постичь специфику мира фигурного катания. Мы даже ругались с ней, я же товарищ с характером. Потом, как в семье, все наладилось. Она отпустила ситуацию, сказала: вот зал, твоя вотчина, работай. Мы вообще познакомились благодаря судьбе: у звукорежиссера Билана сын занимался на катке у Этери. Провел урок, ей понравилось, а я человек авантюрный, мне предложили поработать, я ответил: давай.

— У многих учениц «Хрустального» есть истории о том, как их выгоняли или они уходили из группы. У вас до такого не доходило?

— Была ситуация, что я отошел на пару месяцев от работы, мы немного поссорились на почве взглядов на работу. Но потом как-то раз встретились в коридоре, шли друг другу навстречу, начали улыбаться... Поздоровались, она сказала: «Хватит фигней заниматься, дуться, давай по-человечески работать». Время притирки.

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