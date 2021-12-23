Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как учит своих фигуристок передавать эмоции на льду.

«Как я учу спортсменок передавать серьезные темы, учитывая, что у них нет жизненного опыта? И слава богу, что у них этого опыта нет. У меня еще с Полиной Шелепень так было: начинаешь объяснять, спрашиваешь: «Ты когда-нибудь что-нибудь теряла?», а она отвечает: «Нет, никогда». У меня даже зависть была, думаю: «Здорово!». Стараешься объяснить что-то через потерю кого-то или чего-то. Даже прошлогодняя программа Анны Щербаковой — тоже ей задала вопрос: «Ну что-то ты теряла?». Собаку — сколько лет она с ней была. Учишь, как передать эти чувства. Я все время говорю им: «Если ты тронешь зал, расскажешь какую-то историю — у каждого в зале есть своя история. Это необязательно то, о чем ты катаешь, но каждый человек сам дополнит эту историю той, что из его жизни». Это просто ляжет на нужную почву», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Завтра, 23 декабря, стратует чемпионат России по фигурному катанию. В одиночном женском катании группу Тутберидзе представят 5 фигуристок: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян.