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Сегодня, 12:30

Олимпийская чемпионка Ласицкене станет одним из наставников на чемпионате России по прыжкам

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене станет звездной гостьей на чемпионате России по прыжкам фигуристов, который пройдет 20-21 января на «ЦСКА Арене» в Москве.

Помимо нее, приглашены другие известные российские спортсмены — гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

Они будут делиться спортивным опытом с фигуристами в качестве звездных наставников у бортика. В том же статусе выступит на турнире снявшаяся с него Камила Валиева.

Мария Ласицкене (Кучина)
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