Загитова покажет программу на шоу под живое выступление Zivert

Российская фигуристка Алина Загитова покажет программу на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под живое выступление певицы Zivert.

«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа. Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности», — цитирует Загитову ТАСС.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).