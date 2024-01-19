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Сегодня, 12:01

Загитова покажет программу на шоу под живое выступление Zivert

Виктория Кравченко
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Алина Загитова и Zivert.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова покажет программу на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под живое выступление певицы Zivert.

«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа. Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности», — цитирует Загитову ТАСС.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Источник: https://tass.ru/sport/19767339
Алина Загитова
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